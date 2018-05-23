Youtube будет бесплатно транслировать матчи чемпионата Бразилии

Теги бразилия

Youtube будет бесплатно транслировать матчи чемпионата БразилииВ этом году Youtube начнет транслировать матчи чемпионата Бразилии на 27 стран, среди которых Россия и Украина.

Агентство Mediapro заключило соглашение с Google, согласно которому Youtube будет показывать матчи в 27 странах Европы, Азии и Океании. 

Всего будет показано 110 матчей в прямом эфире, а также обзоры всех игр. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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