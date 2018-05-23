Youtube будет бесплатно транслировать матчи чемпионата Бразилии

В этом году Youtube начнет транслировать матчи чемпионата Бразилии на 27 стран, среди которых Россия и Украина.

Агентство Mediapro заключило соглашение с Google, согласно которому Youtube будет показывать матчи в 27 странах Европы, Азии и Океании.

Всего будет показано 110 матчей в прямом эфире, а также обзоры всех игр.

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