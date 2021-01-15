YouTube заблокировал канал "Ахмата" из-за американских санкций

Грозненский "Ахмат" лишился своего официального канала на видеохостинге YouTube.

Сообщается, что канал чеченского клуба заблокировали в рамках исполнения санкций со стороны Минфина США.

Напомним, что "Ахмат" попал под ограничительные меры из-за связей с Рамзаном Кадыровым.

В РПЛ команда Андрея Талалаева идёт на 10-м месте после 19 сыгранных туров.

Не пропустите: "Ахмат" назвал "Локомотиву" цену на защитника Ненахова. | http://soccernews.ru