YouTube заблокировал видео тренировки на канале "Рубина"
Видео тренировки "Рубина" было заблокировано ютубом после того, как главный тренер команды Леонид Слуцкий посетил передачу "Вечерний Ургант".
"Благодарим Ивана Урганта за использование нашего ролика на шоу "Вечерний Ургант", - написала пресс-служба казанцев в твиттере.
Напомним, в программе был использован фрагмент видео, на котором Слуцкий проводит тренировку с микрофоном.
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