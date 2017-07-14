Йованович перешел из "Зенита" в "Бордо"

Сербский защитник "Зенита" Вукашин Йованович стал игроком "Бордо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия трансфера футболиста не разглашаются. Стоит отметить, что серб играл за "Бордо" во второй половине минувшего сезона на правах аренды.

21-летний Йованович выступал за "Зенит" с 2016 года, но не провел за клуб ни одного матча. Ранее играл за "Црвену Звезду". Сыграл 13 матчей за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.

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