Йованович перешел из "Зенита" в "Бордо"
Сербский защитник "Зенита" Вукашин Йованович стал игроком "Бордо", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера и условия трансфера футболиста не разглашаются. Стоит отметить, что серб играл за "Бордо" во второй половине минувшего сезона на правах аренды.
21-летний Йованович выступал за "Зенит" с 2016 года, но не провел за клуб ни одного матча. Ранее играл за "Црвену Звезду". Сыграл 13 матчей за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.
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