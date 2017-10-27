Йоветич хочет вернуться в "Севилью"

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич выразил желание вернуться в "Севилью", цвета которой он защищал в прошлом сезоне на правах аренды, сообщает Sport.es.

Андалусийский клуб также заинтересован в подписании 27-летнего черногорца. Руководство "нервионцев" готово сделать предложение по трансферу форварда уже в январе.

Однако переход Йоветича в "Севилью" считается маловероятным, так как "Монако" не намерено расставаться со своим игроком.

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