Йоветич: "Меня звал "Марсель", но я выбрал "Монако", так как хотел играть в Лиге Чемпионов"

Новичок "Монако" Стеван Йоветич заявил, что у него был вариант с переходом в "Марсель".

"У меня было предложение от "Марселя", но я хотел играть в Лиге Чемпионов. К тому же, "Монако" это действующий чемпион Франции. Я рад присоединиться к этому проекту. У меня было несколько сложных сезонов, но аренда в "Севилью" помогла мне обрести себя", - цитирует Football Italia Йоветича.

Напомним, что 27-летний Йоветич перешел в "Монако" из "Интера" за 11 миллионов евро.

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