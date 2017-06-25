Йоветич может переехать в Турцию

"Галатасарай" проявляет интерес к черногорскому нападающему "Интера" Стевану Йоветичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов сделать ему выгодное предложение по личному контракту.

Также форвардом интересуются "Зенит" и "Севилья".

Напомним, что во второй половине минувшем сезоне 27-летний Йоветич выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 22 матча и забил 7 голов.

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