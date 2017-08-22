Йоветич может перейти в "Брайтон"

Форвард миланского "Интера" Стеван Йоветич стал трансферной целью "Брайтона", сообщает итальянская пресса.

Английский клуб в ближайшее время намерен начать переговоры с "нерадзурри" по поводу перехода 27-летнего черногорца.

Ранее на Йоветича претендовал другой представитель АПЛ - "Ньюкасл". Однако футболист не захотел выступать за "сорок". | http://soccernews.ru