Йоветич может перейти в "Монако"

Теги монакоинтер миланстеван йоветич

Йоветич может перейти в "Монако"

"Монако" ведет переговоры о покупке черногорского нападающего "Интера" Стевана Йоветича, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски близки к подписанию футболиста. Сумма трансфера Йоветича не называется, но ранее сообщалось, что "Интер" может продать его за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 27-летним черногорцем интересуется "Спартак".

Не пропустите: "Интер" хочет продать Йоветича "Ньюкаслу", но сам игрок желает перейти в "Севилью". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов