Йоветич может перейти в "Монако"
"Монако" ведет переговоры о покупке черногорского нападающего "Интера" Стевана Йоветича, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, монегаски близки к подписанию футболиста. Сумма трансфера Йоветича не называется, но ранее сообщалось, что "Интер" может продать его за 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 27-летним черногорцем интересуется "Спартак".
Не пропустите: "Интер" хочет продать Йоветича "Ньюкаслу", но сам игрок желает перейти в "Севилью". | http://soccernews.ru
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|2
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|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
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|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
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|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
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|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
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|15
|Сассуоло
|2
|1
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|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
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|2
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