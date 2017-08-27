Йоветич может перейти в "Монако"

"Монако" ведет переговоры о покупке черногорского нападающего "Интера" Стевана Йоветича, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски близки к подписанию футболиста. Сумма трансфера Йоветича не называется, но ранее сообщалось, что "Интер" может продать его за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 27-летним черногорцем интересуется "Спартак".

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