Йоветич может перейти в "Рому"

Нападающий миланского "Интера" Стеван Йоветич попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" рассматривают вариант с покупкой 27-летнего черногорца этим летом и уже сделали запрос о трансфере футболиста.

Отметим, что вторую половину минувшего сезона Йоветич провёл на правах аренды в "Севилье", сыграл 24 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Рома" интересуется Теодорчиком. | http://soccernews.ru