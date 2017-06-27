Йоветич может перейти в "Рому"

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Йоветич может перейти в "Рому"

Нападающий миланского "Интера" Стеван Йоветич попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" рассматривают вариант с покупкой 27-летнего черногорца этим летом и уже сделали запрос о трансфере футболиста.

Отметим, что вторую половину минувшего сезона Йоветич провёл на правах аренды в "Севилье", сыграл 24 матча, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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