Йоветич не сыграет против "Лейпцига"

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич не поможет своей команде в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Лейпцигом".

Как сообщили в клубе, форвард получил травму во встрече 13-го тура чемпионата Франции против "Амьена".

Кроме того, с немцами не сыграют Джибриль Сидибе, Адама Траоре, Жорди Мбула, Габриэл Боскилиа и Тома Лемар.

Матч "Монако" - "Лейпциг" состоится сегодня, 21 ноября.

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