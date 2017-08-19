Йоветич не захотел переходить в "Ньюкасл"

Теги стеван йоветичньюкасл юнайтедсевильяинтер милан

Йоветич не захотел переходить в "Ньюкасл"Нападающий "Интера" Стеван Йоветич не захотел переходить в "Ньюкасл".

Как сообщает источник,  27-летний черногорец по-прежнему надеется на то, что "Севилья" выкупит права на него у миланского клуба.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона он провел в Испании на правах аренды. Что касается "Севильи", то она хочет снизить цену на игрока.

Читайте: "Севилья" намерена выкупить контракт Йоветича | http://soccernews.ru

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