Нападающий "Интера" Стеван Йоветич не захотел переходить в "Ньюкасл".

Как сообщает источник, 27-летний черногорец по-прежнему надеется на то, что "Севилья" выкупит права на него у миланского клуба.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона он провел в Испании на правах аренды. Что касается "Севильи", то она хочет снизить цену на игрока.

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