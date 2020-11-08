Йович хочет покинуть "Реал"

Форвард "Реала" Лука Йович близок к уходу из клуба.

По сведениям Marca, 22-летний серб не входит в планы наставника команды Зинедина Зидана, поэтому игрок начал подыскивать себе новый клуб.

Однако зимой "Реал" может не отпустить игрока, так как клуб не собирался выходить на трансферный рынок, особенно в условиях пандемии.

В текущем сезоне Йович принял участие в четырех играх, но результативными действиями не отличился.

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