Йович хочет покинуть "Реал"

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Йович хочет покинуть "Реал"

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реал" Лука Йович хочет покинуть клуб, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб готов расстаться с игроком, но намерен получить за него не менее 30 миллионов евро, что составляет половину суммы, заплаченной за него в 2019 году.

В нынешнем сезоне 24-летний Йович провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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