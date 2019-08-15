Йович может покинуть "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с уходом своего летнего новичка Луки Йовича.

По информации Marca, сербский форвард своей игрой не впечатлил главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

В связи с этим не исключено, что до закрытия летнего трансферного окна 21-летний футболист отправится в аренду.

Напомним, что в июне "Реал" заплатил за Йовича 60 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

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