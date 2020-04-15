Йович может продолжить карьеру в АПЛ
Форвард "Реала" Лука Йович попал в сферу интересов "Арсенала".
Как сообщает Calciomercato, "канониры" попытаются заполучить 22-летнего серба предстоящим летом. Ранее интерес к игроку проявлял "Наполи".
"Реал" приобрел Йовича летом 2019 года за 60 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
В составе "Реала" он провел 24 игры, забил два гола и отдал два ассиста.
Читайте также: "Реал" определился с будущим Йовича. | http://soccernews.ru
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