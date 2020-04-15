Йович может продолжить карьеру в АПЛ

Теги арсенал лондонлука йовичреал мадридтрансферы

Йович может продолжить карьеру в АПЛ

Форвард "Реала" Лука Йович попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Calciomercato, "канониры" попытаются заполучить 22-летнего серба предстоящим летом. Ранее интерес к игроку проявлял "Наполи".

"Реал" приобрел Йовича летом 2019 года за 60 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В составе "Реала" он провел 24 игры, забил два гола и отдал два ассиста.

Читайте также: "Реал" определился с будущим Йовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

beIN Sports представила рейтинг лучших российских игроков в истории АПЛ

beIN Sports представила рейтинг лучших российских игроков в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов