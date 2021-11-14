Йович может уже зимой покинуть "Реал"

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может уже в январское трансферное окно сменить клубную прописку.

Как сообщает издание AS, 23-летний форвард уже готов уйти в аренду по причине недостатка игрового времени в королевском клубе,

В нынешнем сезоне Йович выходил на замну в 7 матчах "Реала", в которых отметился одним результативным пасом.

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