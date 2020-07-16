Йович может вернуться в Бундеслигу

Нападающего мадридского "Реала" Луку Йовича зовут обратно в Германию, где он ранее выступал за "Айнтрахт".

По информации Marca, на скандального серба нацелилась "Герта", владелец которой хочет создать новый суперклуб в Бундеслиге.

Напомним, что прошлым летом "сливочные" купили 22-летнего футболиста за 60 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года.

В дебютном сезоне Йович сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Лестер" нацелился на форварда "Реала". | http://soccernews.ru