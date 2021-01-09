Йович намерен покинуть "Реал"

Форвард "Реала" Лука Йович принял решение уйти из клуба.

Как сообщает Marca, 23-летний серб недоволен своим положением в клубе. Он является третьим выбором тренера Зинедина Зидана на позицию форварда, проиграв конкуренцию Мариано Диасу.

Ранее ходили слухи, что в услугах Йовича заинтересованы "Айнтрахт" и "Милан". Напомним, что "Реал" купил игрока в 2019 году за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Йович принял участие всего в пяти играх, но результативными действиями не отличился.

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