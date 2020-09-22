Йович намерен вернуться в "Айнтрахт"

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович хочет сменить команду до закрытия трансферного окна.

По информации Cope, приоритет для серба - возвращение в "Айнтрахт", где он сделал себе имя.

Сообщается, что у 22-летнего нападающего сложились непростые отношения с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом, поэтому он не видит для себя перспектив в королевском клубе.

Напомним, что летом 2019 года "Реал" купил Йовича за 60 миллионов евро, однако тот провалил дебютный сезон на "Сантьяго Бернабеу", забив всего 2 гола в 27 матчах.

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