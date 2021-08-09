Йович намерен завоевать место в составе "Реала"

1 Теги реал мадридлука йович

Йович намерен завоевать место в составе "Реала"Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович хочет доказать, что он достоин своего места в составе "сливочных", сообщает главный редактор Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, королевский клуб все равно открыт к предложениям по трансферу или аренде футболиста.

Отмечается, что сам Йович не будет против аренды, так как хочет больше играть.

Ранее сообщалось, что "Реал" предложил игрока "Роме".

Напомним, что вторую половину прошлого сезона серб провел в аренде в немецком "Айнтрахте".

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