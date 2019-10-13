Йович не вызван в сборную Сербии из-за наказания главного тренера
Нападающего "Реала" Луку Йовича не вызвали в сборную Сербии на товарищеский матч с Парагваем и квалификационную игру Евро-2020 с Литвой. Об этом сообщает AS.
По данным источника, главный тренер национальной команды сербов Любиша Тумбакович не стал вызывать игрока, так как считает, что его нужно наказать из-за того, что он пропустил матч с Люксембургом (3:1). Футболист не участвовал в этой встрече из-за возможной травмы, однако спустя четыре дня он выступил в матче Примеры с "Леванте" (3:2).
Наставника оскорбил подобное поведение серба, поэтому он решил не вызывать Йовича на октябрьские матчи сборной Сербии.
Завтра, 14 октября, национальная команды сыграет с Литвой в рамках 8-го тура отборочного этапа Евро-2020. Сербия с 7 баллами занимает 3 место в группе B.
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|Ирландия
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|М
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|6
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|1
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|М
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|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
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|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
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|9
|2
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|Нидерланды
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|4
|Дания
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|3
|Группа 6
|М
|О
|1
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|6
|11
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|Румыния
|6
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|Швейцария
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|5
|4
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|2
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