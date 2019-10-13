Йович не вызван в сборную Сербии из-за наказания главного тренера

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Йович не вызван в сборную Сербии из-за наказания главного тренера

Нападающего "Реала" Луку Йовича не вызвали в сборную Сербии на товарищеский матч с Парагваем и квалификационную игру Евро-2020 с Литвой. Об этом сообщает AS.

По данным источника, главный тренер национальной команды сербов Любиша Тумбакович не стал вызывать игрока, так как считает, что его нужно наказать из-за того, что он пропустил матч с Люксембургом (3:1). Футболист не участвовал в этой встрече из-за возможной травмы, однако спустя четыре дня он выступил в матче Примеры с "Леванте" (3:2).

Наставника оскорбил подобное поведение серба, поэтому он решил не вызывать Йовича на октябрьские матчи сборной Сербии.

Завтра, 14 октября, национальная команды сыграет с Литвой в рамках 8-го тура отборочного этапа Евро-2020. Сербия с 7 баллами занимает 3 место в группе B.

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