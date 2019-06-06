Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"
Форвард Лука Йович рассказал, что думает о своем переходе из "Айнтрахта" в "Реал". Об этом информирует El Chiringuito.
"Было очень сложно покинуть "Айнтрахт", однако "Реал" дал мне возможность. Этот клуб поможет мне стать лучше. Моя мечта сбылась", - сказал Йович.
В минувшем сезоне Йович участвовал в 32 матчах, забив 17 голов и сделав 5 результативных передач.
Ранее стало известно, что футболист подписал контракт с "Реалом". Его зарплата в мадридском клубе составит 11,67 миллиона евро.
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|РБ Лейпциг
|34
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|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
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|Вердер Бремен
|34
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|9
|Хоффенхайм
|34
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|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
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|43
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|Майнц 05
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|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
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|Аугсбург
|34
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|16
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|Ганновер 96
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