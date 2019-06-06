Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"

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Йович - о переходе в "Реал": "Моя мечта сбылась"

Форвард Лука Йович рассказал, что думает о своем переходе из "Айнтрахта" в "Реал". Об этом информирует El Chiringuito.

"Было очень сложно покинуть "Айнтрахт", однако "Реал" дал мне возможность. Этот клуб поможет мне стать лучше. Моя мечта сбылась", - сказал Йович.

В минувшем сезоне Йович участвовал в 32 матчах, забив 17 голов и сделав 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что футболист подписал контракт с "Реалом". Его зарплата в мадридском клубе составит 11,67 миллиона евро.

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