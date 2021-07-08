Йович определился со своим будущим в "Реале"

Теги реал мадридлука йович

Йович определился со своим будущим в "Реале" Фото инстаграм Луки Йовича

Форвард "Реала" Лука Йович не намерен уходить из клуба.

Как сообщает Goal.com, 23-летний серб будет бороться за место в составе. Отмечается, что на решение игрока повлияла смена тренера в команде. Йович уверен, что с приходом Карло Анчелотти у него будет шанс заиграть в "Реале".

Йович перешел в "Реал" летом 2019 года. За это время он провел 32 игры и отметился двумя голами.

Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в "Айнтрахте".

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