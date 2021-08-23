Йович останется в "Реале"

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович останется в королевском клубе этим летом.

Как сообщает MadridistaReal, форвард очень мотивирован перед новым сезоном.

По информации источника, футболист верит, что с Карло Анчелотти на посту главного тренера у него будет много возможностей показать свой уровень.

Напомним, что Йович перешел в "Реал" в 2019 году из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

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