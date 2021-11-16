Йович открыт к уходу из "Реала" уже зимой

Теги лука йовичреал мадрид

Йович открыт к уходу из "Реала" уже зимойФото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович может сменить клубную прописку уже в январское трансферное окно.

Как сообщает испанский инсайдер Серхио Сантос, Йович открыт к идее уйти из клуба в январе, будь то уход в аренду или полноценный трансфер. 

По информации источника, из-за того, что ему всего 23 года и "Мадрид" уверен, что сможет выручить за серба хорошую сумму денег.

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