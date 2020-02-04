Йович поделился мыслями о переходе в "Реал"

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Йович поделился мыслями о переходе в "Реал"

Форвард "Реала" Лука Йович рассказал о своем переходе в мадридский клуб. Об этом сообщает Marca.

"Агент позвонил мне и рассказал, что к нему обращался "Реал" и что я им нравлюсь. Я сказал: "Не дразни меня, пожалуйста".

Но он сказал, что предложение есть и нужно его обдумать. Я, конечно, согласился. Не думаю, что это ошибка, ведь большой клуб зовет лишь раз.

Я докажу, что у меня все получится, я докажу, что достоин быть игроком "Реала", - сказал Йович.

22-летний серб в этом сезоне провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. 

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