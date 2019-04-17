Йович подписал с "Айнтрахтом" полноценный контракт

Нападающий Лука Йович перешел в "Айнтрахт" на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение подписано до 2023 года. Немецкий клуб выкупил права на игрока у "Бенфики". В "Айнтрахте" Йович играет с 2017 года.

"Мы довольны тем, как развивается Лука. Мы не сомневались в том, что хотим подписать с ним полноценный контракт. Йович - это игрок с исключительными навыками", - отметил спортивный директор Фреди Бобич.

В текущем сезоне футболист участвовал в 40 матчах, отметившись 25 голами и 7 ассистами.

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