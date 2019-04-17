Йович подписал с "Айнтрахтом" полноценный контракт
Нападающий Лука Йович перешел в "Айнтрахт" на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение подписано до 2023 года. Немецкий клуб выкупил права на игрока у "Бенфики". В "Айнтрахте" Йович играет с 2017 года.
"Мы довольны тем, как развивается Лука. Мы не сомневались в том, что хотим подписать с ним полноценный контракт. Йович - это игрок с исключительными навыками", - отметил спортивный директор Фреди Бобич.
В текущем сезоне футболист участвовал в 40 матчах, отметившись 25 голами и 7 ассистами.
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|Команда
|М
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|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
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|14