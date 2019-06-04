Йович подписал с "Реалом" контракт на сумму 70 миллионов евро

Стала известна зарплата новичка мадридского "Реала" сербского нападающего Луки Йовича, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболист заработает в королевском клубе 70 миллионов евро за шесть лет. Таким образом, зарплата форварда составит 11,67 миллионов евро в год. При этом сумма трансфера игрока составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Йович провел 32 матча в чемпионате Германии, в которых отметился 17 голами. Ранее он играл за "Бенфику" и "Црвену Звезду".

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