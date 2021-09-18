Йович получил предложение от итальянского топ-клуба
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, на 23-летнего серба нацелился "Ювентус", который заинтересован в его аренде.
Королевский клуб готов расстаться с форвардом, однако настаивает на его продаже.
В этом сезоне Йович поучаствовал в двух матчах "Реала". Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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