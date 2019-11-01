Йович: "После первого гола у меня гора с плеч упала"

Форвард "Реала" Лука Йович рассказал, какие эмоции испытал, когда забил первый гол в составе мадридского клуба, передает As.

21-летний форвард забил мяч в матче с "Леганес" (5:0).

"Я очень ждал этот гол. Я был очень мотивирован тем, что хотел доказать, что величайший клуб в мире не ошибся, купив меня.

Очень давил на меня период без голов. Когда забил, сразу гора с плеч упала. Я никогда не сомневался в своих возможностях. Меня поддерживали моя семья, тренер и партнеры", - сказал Йович.

Напомним, в июле этого года футболист перешел в "Реал" из "Айнтрахта". В этом сезоне он участвовал в 6 матчах, отметившись 1 голом.

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