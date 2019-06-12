Йович рассказал, что Роналду был его кумиром в детстве

Новый игрок "Реала" Лука Йович заявил, что с самого детства является болельщиком форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который раньше выступал за мадридцев. Об этом сообщает Goal.com.

"Роналду в детстве был моим кумиром. Сейчас я не могу выбрать футболиста, на которого бы мог равняться. "Реал" провел не лучший сезон, но следующий будет лучше.

Пока у меня нет возможности пообщаться с игроками "Реала". Я бы очень хотел поговорить с Лукой Модричем, надеюсь, скоро мне удастся это сделать", - сказал Йович.

Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" 4 июня. Его контракт действует до 2025 года.

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