Йович рассказал, в чем была его проблема при общении с Зиданом

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович, выступающий на правах аренды за франкфуртский "Айнтрахт", рассказал, в чем была его проблема при общении с главным тренером королевского клуба Зинедином Зиданом.

"Я не говорю на испанском языке. Я начал изучать язык, но сейчас я не хожу на уроки. Кто лучше, Зидан или Хюттер (Главный тренер "Айнтрахта". - Прим. Soccernews)? Они оба феноменальные специалисты, но мне проще общаться в Хюттером, так как он знает английский язык. Я слишком плохо знаю испанский, чтобы общаться с Зиданом", - приводит слова Йовича официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Йович провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В составе "Айнтрахта" он забил три мяча в трех поединках.

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