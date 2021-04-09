Йович собирается вернуться в "Реал"

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Йович собирается вернуться в "Реал"

Фото инстаграм Луки Йовича

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", высказался о своём будущем.

"Всем известно, что я принадлежу "Реалу". Туда я и вернусь по окончании сезона. "Айнтрахт" - особенный клуб для меня. Но обсуждать моё будущее можно только через несколько месяцев после возвращения в "Реал", - приводит слова серба Goal.com.

23-летний футболист связан контрактом с "бланкос" до июня 2025 года.

В текущем сезоне Йович сыграл за "Айнтрахт" 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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