Йович стал приоритетной целью "Реала"

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Йович стал приоритетной целью "Реала"

"Реал" хочет купить сербского нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича, сообщает Marca. 

По сведениям издания, королевский клуб сделал форварда приоритетной целью в летнее трансферное окно. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уже одобрил трансфер серба. По мнению Зидана Йович сможет составить атакующую пару с Зинедином Зиданом.

Напомним, что Йовичем также интересуются "Бавария" и "Барселона". Сумма трансфера может составить 65-70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал семь результативных передач.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Слишком спорный вариант,нужно посмотреть,что будет в следующем сезоне,не слишком мне кажется он подойдёт реалу,даже если будет стабилен!

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