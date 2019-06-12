Йович успешно прошёл медосмотр в "Реале"

В клинике Санитас-Ла-Моралея новичок мадридского "Реала" Лука Йович успешно прошёл медицинское обследование, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится презентация 21-летнего серба.

"Реал" купил Йовича у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро, также в сделку включены бонусы в размере 5 миллионов.

Контракт между нападающим и королевским клубом рассчитан на шесть лет.

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