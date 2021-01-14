Йович вернулся в "Айнтрахт"

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович перешел во франкфуртский "Айнтрахт", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Айнтрахт" арендовал футболиста до лета 2021 года. Форвард будет выступать за немецкий клуб под 9-м номером.

Напомним, что Йович перешел в "Реал" летом 2019 года из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. Всего он провел за королевский клуб 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года. Ранее форвард играл за "Црвену Звезду" и "Бенфику". За сборную Сербии сыграл 11 матчей и забил пять голов. Чемпион Сербии, чемпион Португалии, чемпион Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Испании.

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