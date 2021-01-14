Йович вернулся в "Айнтрахт"

Теги реал мадридлука йовичайнтрахт франкфурттрансферы

Йович вернулся в "Айнтрахт"

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович перешел во франкфуртский "Айнтрахт", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Айнтрахт" арендовал футболиста до лета 2021 года. Форвард будет выступать за немецкий клуб под 9-м номером.

Напомним, что Йович перешел в "Реал" летом 2019 года из "Айнтрахта" за 60 миллионов евро. Всего он провел за королевский клуб 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2025 года. Ранее форвард играл за "Црвену Звезду" и "Бенфику". За сборную Сербии сыграл 11 матчей и забил пять голов. Чемпион Сербии, чемпион Португалии, чемпион Испании, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Испании.

Не пропустите: "Реал" пока не будет подписывать Камавинга. Виной всему коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Урунова

В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Урунова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов