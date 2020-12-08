Йович выбыл на несколько недель из-за травмы
Форвард мадридского "Реала" Лука Йович получил мышечное повреждение. Как сообщает пресс-служба клуба, у сербского нападающего выявили тендинит приводящей мышцы правой ноги.
Пока официально сроки восстановления футболиста не сообщаются. Однако, по информации СМИ, 22-летний игрок может пропустить 2-3 недели.
В текущем сезоне серб провел 4 матча за "сливочных" в Ла Лиге и одну встречу в Лиге Чемпионов. Но результативными действиями не отметился.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
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|20
|27
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|20
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