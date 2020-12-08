Йович выбыл на несколько недель из-за травмы

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Йович выбыл на несколько недель из-за травмыФорвард мадридского "Реала" Лука Йович получил мышечное повреждение. Как сообщает пресс-служба клуба, у сербского нападающего выявили тендинит приводящей мышцы правой ноги.

Пока официально сроки восстановления футболиста не сообщаются. Однако, по информации СМИ, 22-летний игрок может пропустить 2-3 недели.

В текущем сезоне серб провел 4 матча за "сливочных" в Ла Лиге и одну встречу в Лиге Чемпионов. Но результативными действиями не отметился.

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