Йович выбыл на несколько недель из-за травмы

Форвард мадридского "Реала" Лука Йович получил мышечное повреждение. Как сообщает пресс-служба клуба, у сербского нападающего выявили тендинит приводящей мышцы правой ноги.

Пока официально сроки восстановления футболиста не сообщаются. Однако, по информации СМИ, 22-летний игрок может пропустить 2-3 недели.