Йович вылечился от коронавируса

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Йович вылечился от коронавируса

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович готов вернуться на поле после двухнедельного перерыва.

Как сообщает Marca, серб сдал отрицательный тест на коронавирус и уже приступил к тренировкам с командой.

У 22-летнего форварда есть шансы сыграть с "Севильей" в ближайшую субботу.

В текущем сезоне Йович провёл за "Реал" 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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