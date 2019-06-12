Йович высказался о переходе в "Реал"



Нападающий сборной Сербии Лука Йович прокомментировал свой переход в "Реал".

"Я самый счастливый парень в мире, так как стал игроком выдающегося клуба. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь "Реалу" выигрывать трофеи. Уверен, что мой выбор является верным", - приводит слова Йовича Goal.

Напомним, что 21-летний Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта". Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Форвард подписал с королевским клубом шестилетний контракт на общую сумму в 70 миллионов евро.

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