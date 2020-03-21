Йович заинтересовал два топ-клуба АПЛ

По окончании нынешнего сезона форвард мадридского "Реала" Лука Йович может оказаться в одном из клубов АПЛ.

Как сообщает Daily Express, на серба претендуют лондонские "Челси" и "Тоттенхэм".

За 22-летнего нападающего и "синие", и "шпоры" готовы предложить около 54 миллионов евро. Прошлым летом "сливочные" заплатили за него "Айнтрахту" 60 миллионов.

"Реал", вероятно, изучит предложения о продаже Йовича, поскольку тот не только разочаровал своей игрой в текущем сезоне (2 гола в 24 матчах), но и стал фигурантом скандала из-за нарушения карантина в Сербии.

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