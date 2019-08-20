Йович: "Зидан на вершине мирового футбола"

Нападающий "Реала" Лука Йович заявил, что слухи о том, что он собирается покинуть мадридский клуб - неправда. Об этом сообщает Novosti.rs.



"Зидан верит в меня, его мнение по поводу меня не изменилось, мы сотрудничаем. Учусь у него каждый день. Как игрок и тренер он на вершине мирового футбола.



Я смеюсь, когда слышу, что я собираюсь покинуть "Реал". Время покажет, что есть правда", - сказал Йович.



Ранее сообщалось, что 21-летний форвард может перейти в другой клуб из-за того, что он не впечатлил Зидана.

Напомним, футболист перешел в "Реал" из "Айнтрахта" в июне 2019 года за 60 миллионов евро.



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