Йович: "Зидан на вершине мирового футбола"

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Йович: "Зидан на вершине мирового футбола"

Нападающий "Реала" Лука Йович заявил, что слухи о том, что он собирается покинуть мадридский клуб - неправда. Об этом сообщает Novosti.rs.

"Зидан верит в меня, его мнение по поводу меня не изменилось, мы сотрудничаем. Учусь у него каждый день. Как игрок и тренер он на вершине мирового футбола.

Я смеюсь, когда слышу, что я собираюсь покинуть "Реал". Время покажет, что есть правда", - сказал Йович.

Ранее сообщалось, что 21-летний форвард может перейти в другой клуб из-за того, что он не впечатлил Зидана.

Напомним, футболист перешел в "Реал" из "Айнтрахта" в июне 2019 года за 60 миллионов евро.

А еще: "Милан" может арендовать у "Реала" Йовича| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Как игрок и тренер он на вершине мирового футбола" - Уже нет))

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