Йовичич перейдет из "Амкара" в "Црвену Звезду"



Сербский полузащитник "Амкара" Бранко Йовичич станет игроком "Црвены Звезды", сообщает Mozzart Sport.

По сведениям издания, футболист уже находится в Сербии и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера не разглашается.

24-летний Йовичич выступал за "Амкар" с 2015 года, провел за клуб 63 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Уфа" усилилась молодым голкипером. | http://soccernews.ru