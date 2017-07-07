Йовичич перейдет из "Амкара" в "Црвену Звезду"

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Йовичич перейдет из "Амкара" в "Црвену Звезду"
Сербский полузащитник "Амкара" Бранко Йовичич станет игроком "Црвены Звезды", сообщает Mozzart Sport.

По сведениям издания, футболист уже находится в Сербии и в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера не разглашается.

24-летний Йовичич выступал за "Амкар" с 2015 года, провел за клуб 63 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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