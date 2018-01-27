"Йовил Таун" – "Манчестер Юнайтед" - 0:4 (обзор)

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"Йовил Таун" – "Манчестер Юнайтед" - 0:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/16 финала Кубка Англии между "Йовил Таун" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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