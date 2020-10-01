Йозуа Киммих стал лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов

Теги бавария мюнхенйозуа киммих

Йозуа Киммих стал лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов

Игрок "Баварии" Йозуа Киммих признан лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов.

В сезоне-2019/20 25-летний немец провел 11 матчей в турнире, отметившись 2 голами и 4 ассистами. В составе "Баварии" футболист выиграл Лигу Чемпионов.

Ранее лучшим голкипером турнира стал также игрок "Баварии" - Мануэль Нойер.

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА

Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов