Йозуа Киммих стал лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов

Игрок "Баварии" Йозуа Киммих признан лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов.

В сезоне-2019/20 25-летний немец провел 11 матчей в турнире, отметившись 2 голами и 4 ассистами. В составе "Баварии" футболист выиграл Лигу Чемпионов.

Ранее лучшим голкипером турнира стал также игрок "Баварии" - Мануэль Нойер.

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