ЮАР отказался от проведения клубного ЧМ: названа причина

ЮАР не захотел принимать на своей территории Клубный Чемпионат Мира-2021, запланированный на декабрь этого года.

По информации BBC, отказ африканской страны от проведения турнира обусловлен сложной ситуацией с коронавирусом.

Ранее по аналогичной причине от КЧМ отказалась Япония. Скорее всего, клубный мундиаль пройдёт в ОАЭ.

Напомним, что прошлый чемпионат принимал Катар.

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