ЮАР переиграет матч против Сенегала
ЮАР переиграет матч с Сенегалом в рамках отбора на ЧМ-2018, сообщает сайт футбольной ассоциации страны.
Причиной переигровки послужили действия главного судьи матча Джозефа Ламптеи, который ранее получил пожизненное отстранение.
Напомним, что поединок проходил в ноябре 2016 года и закончился победой ЮАР со счетом 2:1.
Ожидается, что матч будет переигран в ноябре этого года.
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