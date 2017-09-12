ЮАР переиграет матч против Сенегала

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ЮАР переиграет матч против Сенегала

ЮАР переиграет матч с Сенегалом в рамках отбора на ЧМ-2018, сообщает сайт футбольной ассоциации страны.

Причиной переигровки послужили действия главного судьи матча Джозефа Ламптеи, который ранее получил пожизненное отстранение.

Напомним, что поединок проходил в ноябре 2016 года и закончился победой ЮАР со счетом 2:1.

Ожидается, что матч будет переигран в ноябре этого года.

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