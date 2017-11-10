ЮАР – Сенегал - 0:2 (обзор)

Теги южно-африканская республикасенегал

ЮАР – Сенегал - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке между сборными ЮАР и Сенегала.

Не пропустите: Сборная Сенегала стала очередным участником ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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