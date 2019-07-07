ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта

Теги египет

ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта

Сборная ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки переиграла команду Египта.

За четвертьфинале турнира ЮАР сразится с Нигерией.

Египет - ЮАР - 0:1 (0:0)

Гол: Лорч, 85.

Египет: М.Эль-Шенави, А.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени (Солиман, 83), Саид (Варда, 64), Хамед, Трезеге, Салах, Мохсен (Али, 46).

ЮАР: Уильямс, Мкванази, Латшвайо, Мкизе, Хланти, Ферман (Кекана, 90+2), Мокотджо, Зунгу, Тау, Мотиба, Лорч (Велдвейк, 90+3).

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