ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта
Сборная ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки переиграла команду Египта.
За четвертьфинале турнира ЮАР сразится с Нигерией.
Египет - ЮАР - 0:1 (0:0)
Гол: Лорч, 85.
Египет: М.Эль-Шенави, А.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени (Солиман, 83), Саид (Варда, 64), Хамед, Трезеге, Салах, Мохсен (Али, 46).
ЮАР: Уильямс, Мкванази, Латшвайо, Мкизе, Хланти, Ферман (Кекана, 90+2), Мокотджо, Зунгу, Тау, Мотиба, Лорч (Велдвейк, 90+3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1