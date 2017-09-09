Юбилейный гол Промеса принес "Спартаку" победу над "Рубином"

Переживающий не лучшие времена "Спартак" в рамках девятого тура принимал "Рубин". Каррера снова немного перетасовал состав, выпустив Реброва и Кутепова. У "Рубина" же вышел на поле Сесар Навас, который ради казанского клуба передумал завершать карьеру.

На первых минутах матча активнее выглядел "Рубин", который провел несколько хороших атак, однако потревожить Реброва не смог. Казанцы заработали несколько неплохих штрафных, но попасть в створ со стандартов не получилось. "Спартак" же ответил выстрелом Глушакова выше ворот на девятой минуте. В целом же первый тайм проходил в борьбе, команды часто нарушали правила, моментов практически не было. Как оказалось, "Спартак" все отложил до второго тайма, "Рубин" же продолжал инертно действовать в атаке.

В самом начале второй половины игры московской команде удалось открыть счёт, когда Глушаков разрезал оборону "Рубина" пасом на Промеса, тот ушел от Сигурдсона, а затем точно пробил в угол из-под Наваса. Для голландца этот мяч стал 50 за "Спартак". Через три минуты оборона "Рубина" снова дала сбой: Луис Адриано выскочил на ударную позицию с левого края, а затем выстрелил из-под Граната – мяч пролетел рядом со штангой. Следом уже Промес вышел на ворота и расстрелял с десяти метров Рыжикова, но тот отразил мяч ногой. Оборону "Рубина" было не узнать, гости оставляли пустые зоны, в которые врывались нападающие "Спартака". Лишь чудом красно-белые не забили второй гол.

Ближе к концу тайма очередной момент упустил Адриано. Промес отдал острый пас на бразильца, тот ушел от защитника, сместился немного вправо, а затем пробил в ближний угол – "Рубин" в этом эпизоде спасла штанга. Казанцы попытались изменить ход игры заменами, но выход Лестьена, Сонга и Сорокина не изменили общую картину. У "Спартака" же на поле появился дебютант Роша. У Педро было всего несколько минут, он пока ничем не запомнился.

"Рубин" же в концовке даже не попытался устроить последний штурм, "Спартак" полностью контролировал ход игры и спокойно довел дело до победы. Теперь красно-белым нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, первая игра с "Марибором" уже в следующую среду.

"Спартак" – "Рубин" 1:0

Гол: Промес, 48 - 1:0

"Спартак": Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов (Пашалич, 76), Промес, Фернандо, Адриано (Роша, 88).

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон (Сорокин, 69), Бауэр, Оздоев (Лестьен, 71), М'Вила, Цакташ (Сонг, 76), Карадениз, Канунников.

Вячеслав Горбачев

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